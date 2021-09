Nelson Piquet diz que é fã e está com Bolsonaro “até a morte”

O ex-piloto e tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet comentou a sua adesão ao ‘Bolsonarismo’ e parceria com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele, que dirigiu o Rolls Royce presidencial no início da cerimômia do 7 de setembro pouco antes das falas golpistas do chefe do Executivo, afirmou que é “Bolsonaro até a morte”.

“Eu sou fã dele por parar com essa roubalheira incrível que tem no país. Hoje, você enxerga isso. A imprensa não fala nada disso. Fiquei fã dele. Eu o conheci, ele me convidou para almoçar e a gente se deu bem. Nunca me envolvi em política na vida, hoje sou Bolsonaro até a morte. Se a gente não ajudar ele, se o povo não ajudar ele, eu acho que ele é a salvação do Brasil”, disse ele ao ‘Agora com Lacombe’, da Rede TV.

De acordo com Piquet, Bolsonaro está tentando resolver os problemas, no entanto ele não especificou quais são os problemas e as ações realizadas pelo presidente para saná-los. Para o ex-piloto, Bolsonaro é atacado por “esquerdistas”.

“Está todo mundo unido para tentar resolver os problemas, com o povo unido. É impressionante o que ele está passando e tudo que está fazendo para o Brasil. Impressionante também os esquerdistas falarem todos os dias uma mentira diferente, mas a verdade sempre prevalece”, finalizou Piquet.