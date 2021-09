Marcos Palmeira diz que PL de Mara Rocha e Bittar tenta apagar legado de Chico Mendes

O ator da Rede Globo, Marcos Palmeira, usou as redes sociais nesta sexta-feira (10) para endossar a petição contra o Projeto de Lei 6.024/2019, de autoria da deputada Mara Rocha (PSDB) e do senador Márcio Bittar (MDB).

O PL prevê a extinção do Parque Nacional da Serra do Divisor, transformando em Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra do Divisor e reduzindo os limites da Reserva Extrativista Chico Mendes. Caso aprovado, a medida tiraria a proteção à integração da região.

A meta inicial é reunir 20 mil assinaturas para vetar o PL, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Atualmente, a petição tem mais de 10 mil assinaturas.

A ementa do projeto, explica que a Lei pretende alterar os limites da Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia, Rio Branco e Sena Madureira, no Estado do Acre e modificar a categoria do Parque Nacional da Serra do Divisor.

“Não podemos permitir os desmontes que colocam em risco as conquistas históricas das populações tradicionais da floresta e nossas riquezas naturais. Esse PL é mais uma tentativa de apagar o legado de Chico Mendes além de beneficiar grileiros e infratores. Assine a petição”, afirmou em vídeo.