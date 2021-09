OCA irá emitir cartão de passe escolar até 30 de setembro, em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O coração do torcedor vai bater mais forte na noite desta quinta-feira, 9. Com a última rodada do Campeonato Acreano 2021 é hora de se conhecer quem leva a última vaga no G2 e disputa o segundo turno e quem será o Campeão do 1º turno e já garante vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão da Série D do ano que vem.

A última rodada começa às 5 da tarde, na Arena da Floresta, com o jogo entre Galvez e São Francisco. O jogo serve apenas para cumprir tabelas, já que o Imperador tem chances remotas de título e o time católico também tem chances remotas de classificação.

Já as duas partidas que acontecem de forma simultânea às 19 horas são decisivas. Na mesma Arena da Floresta entram em campo, Rio Branco e Atlético. O Estrelão, quarto colocado, tem um ponto a mais que o Vasco e precisa vencer para garantir a vaga à próxima fase sem depender do resultado do time da Fazendinha. Já o Galo é o vice-líder, empatado com o Humaitá, mas perde no saldo de gols. O representante do segundo distrito precisa vencer e torcer contra o Humaitá, ou aplicar uma grande goleada no Rio Branco e torcer para que o time de Porto Acre vença o Vasco com uma diferença mínima de gols.

No estádio Florestão, a partida é entre Vasco e Humaitá. O cruzmaltino precisa vencer e torcer para que o Rio Branco não vença. Já para o Humaitá, basta o Galo não vencer seu confronto. Em caso de vitória dos dois, o saldo de gols no momento é favorável ao representante de Porto Acre que tem dois gols a mais.

E para o torcedor não perder nenhum lance, a boa notícia é que o ac24horas vai mostrar as duas partidas ao vivo, de forma simultânea. Quem quiser assistir a Rio Branco x Atlético basta acompanhar pela capa do site ou pelo Youtube. Já a partida entre Vasco e Humaitá será transmitida pelo Facebook e Instagram.