Mais de 20 são nomeados na Emurb e Semeia após derrubada de impeachment de Bocalom

Entre os dias 1º e 8 de setembro, o estado do Acre acumulou 1.125 focos de queimadas, ficando à frente de estados como Mato Grosso e Amazonas. O total de focos detectados no mês corresponde a 11,3% do registrado em todas as unidades da federação no período.

Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com base nas imagens detectadas pelo satélite de referência AQUA Tarde e disponibilizados no banco de dados do Programa Queimadas, que tem atualização diária.

No levantamento por municípios, Feijó (229); Sena Madureira (150); Tarauacá (117) e Rio Branco (115), estão entre os 10 com os maiores registros de focos de calor nas últimas 48 horas. Em 2021, Feijó acumula 1.277 focos de queimadas – 9º colocado no Brasil no ranking de ocorrências.

De acordo com o Boletim de Monitoramento de Queimadas do Acre, para esta quinta-feira (9) é previsto risco de fogo mínimo e baixo, com maior intensidade em todo o estado. O risco de fogo médio, alto e crítico é previsto em maior intensidade nas regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Juruá e Tarauacá-Envira.

Qualidade do ar

No começo da manhã desta quinta-feira, a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Acre mostrou uma média para um dia, na maioria dos municípios acreanos, dentro da escala de 12 a 35 µg/m³ (microgramas por metro cúbico) de material particulado o que indica que a qualidade do ar é aceitável nesse período. No entanto, se expostos por 24 horas ou mais, pode haver um problema de saúde moderado para um número muito pequeno de pessoas.

A exceção é Acrelândia, que apresentava índice de 41 µg/m³, que indica que pessoas de grupos sensíveis podem sofrer efeitos na saúde se expostos por 24 horas, não sendo provável que o público em geral seja afetado.

As leituras foram obtidas por sensores PurpleAir PA-II-SD de qualidade do ar que compõem a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar estabelecida pelo Ministério Público do Estado do Acre – MPAC, cujos dados podem ser acessados no sítio www.purpleair.com.

Previsão de chuvas

De acordo com o Monitoramento Hidrometeorológico, no período de 08/09/2021 – 14/09/2021, o satélite NOAA/NCEP-GFS/USA indica previsão de chuva com volume acumulado na semana de até 50 mm para a região Oeste e até 25 mm para a região Leste do estado, ambas indicando anomalia levemente positiva, onde as chuvas poderão ficar acima da normalidade para o período.

Rios

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA², permanecem em alerta máximo o Rio Acre, em Assis Brasil, Brasiléia, Porto Acre e Rio Branco, na bacia do Acre; e o Rio Iaco, em Sena Madureira, na bacia do Purus. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), não houve registro significativo de chuva nessas regiões nas últimas 24 horas.

De acordo com o Boletim da Defesa Civil Municipal, o Rio Acre amanheceu nesta quinta-feira com 1,51cm em Rio Branco, um aumento de 3 cm com relação à cota do dia anterior no mesmo horário.