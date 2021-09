Lixão de Mâncio Lima pega fogo e bombeiros tentam controlar chamas

Após o prefeito Isaac Lima anunciar o pagamento de abono salarial para os professores e funcionários da administração municipal, desta vez foram os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os Agentes de Combate as Endemias (ACE), médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais da saúde serem contemplados com o benefício. A estes profissionais, o abono será pago no final do ano de 2021, de acordo com a categoria de cada profissional.

“Eu tenho um respeito e gratidão pelos profissionais da saúde muito grande claro, tenho o mesmo respeito por todos que contribuem com o desenvolvimento do município. Quando estávamos no auge da pandemia da Covid-19 foram eles os grandes responsáveis por manter os números de casos em uma média razoável, não mediram esforços para proteger as nossas vidas, trabalharam dia e noite, muitas vezes se expondo ao vírus além do que deviam. Esse abono é uma valorização a mais e uma justiça com esses profissionais que cuidam tão bem da saúde da nossa população”, disse Isaac Lima, Prefeito de Mâncio Lima.

Durante reunião com o representante da categoria, o gestor juntamente com um grupo de secretários e o procurador jurídico discutiram sobre uma lei que dá aos trabalhadores da saúde um abono salarial mediante a produtividade. A minuta da Lei, com definição de valores e critérios, será elaborada em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde e o Poder Legislativo, prevista para entrar em vigor a partir de 2022.