Butantan oferece cursos gratuitos para a população em setembro

Cinco entidades foram contempladas com recursos que somam R$ 400 mil liberados pela deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) em parceria com a prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul, no Juruá. Os convênios foram assinados na manhã desta quinta-feira (9), destinados ao fortalecimento da proteção social básica e proteção especial na região. Os investimentos beneficiam crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, foram liberados pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“Atendemos pedidos feitos pelas comunidades e instituições, temos a certeza de que investir no social é contemplar pessoas, famílias, algumas em situação de vulnerabilidade que precisam apenas de oportunidades. Conheci o trabalho de cada instituição e sei do relevante papel que cada uma desenvolve em favor dos mais necessitados. É um dia muito especial para mim”, disse a deputada.

Foram beneficiadas as comunidades: Sociedade Eunice Weaver de Cruzeiro do Sul, a Diocese de Cruzeiro do Sul, o Centro Educativo Ávilo Nogueira Maciel, a Fundação Dom José Hascher – Lar dos Vicentinos. Entre os representantes das entidades e instituições contempladas, o bispo da Diocese Flavio Giovenale, esteve presente na solenidade.

A secretária de desenvolvimento social, Delcimar Leite, agradeceu em nome de todas as instituições os recursos destinados pela parlamentar. “Seria muito bom se outros deputados tivessem essa mesma iniciativa, eu sei que todas as instituições já lhe agradeceram deputada, mas, a senhora presta um relevante serviço à toda sociedade de Cruzeiro do Sul e a região”, disse a secretaria.

As comunidades e instituições poderão executar os convênios em custeio, aquisição de alimentos e até reforma. A democratização e o acesso aos direitos promovidos através de programas e projetos sociais é um dos setores beneficiados. Na área de atenção especial, a proteção especial no acolhimento dos idosos será fortalecida.

“Estivemos em março anunciando esses recursos, graças a Deus, mesmo com a pandemia, conseguimos com nosso trabalho em Brasília liberar o dinheiro que agora vai girar no município aquecendo a economia e garantindo direitos sociais e cidadania a quem mais precisa”, concluiu a parlamentar.