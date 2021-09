Bosque e Aviário registram queda de luz e de galhos após intenso temporal na Capital

Os moradores e produtores do Ramal Astro Rei realizaram uma manifestação pacífica na manhã desta quarta-feira, 8, e interditaram a BR-364 na altura do quilômetro 15, sentido Porto Velho. A reivindicação é contra a prefeitura de Rio Branco que ainda não sinalizou com a melhoria do ramal, imprescindível para o escoamento da produção das famílias que moram no local.

“Nossa manifestação é pacífica e só queremos chamar atenção do prefeito Tião Bocalom. Já temos mais de cinco meses que vamos na prefeitura e não temos nenhuma resposta positiva do prefeito. Mais uma vez vamos ficar ilhados, diante do descaso e do abandono da prefeitura”, disse Manoel Messias, presidente da associação de moradores e produtores do Ramal Astro Rei.

Demonstrando o caráter pacífico da manifestação, o bloqueio durou cerca de duas horas, mas os manifestantes liberavam a cada meia hora, os caminhões que estavam com carga até que decidiram encerrar o manifesto e aguardar um posicionamento da prefeitura.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco e aguarda um posicionamento sobre a reivindicação dos produtores.

Veja o vídeo: