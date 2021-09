Quarta será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas, diz Sipam

O artista plástico, memorialista e poeta Dalmir Ferreira lança nesta terça-feira,7, o livro de poesia “Sonetos apolíticos”.

O livro “Sonetos apolíticos” compõe-se de 82 sonetos que versam, sobretudo, acerca da realidade política e cultural do Acre. A ambiguidade do título, revela bem a veia satírica e ácida do autor.

O posfácio do livro é assinado pelo professor Gerson Albuquerque, da Universidade Federal do Acre, que assinalou: “Os temas de “Sonetos Apolíticos” são malditos, clássicos e vulgares, um clássico-vulgar ou vulgar clássico, talvez. São temas de mesa de botecos, corredores de secretarias, ambientes que sintetizam os tentáculos enferrujados da máquina pública, tramas palacianas, bajulação, beira de barranco, barracão, casa grande, colocação, tapiri, senzala, distância da senzala, cor da senzala, opção pela senzala”.

O livro foi financiado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, executado por meio do Edital Arte e Patrimônio da Fundação de Cultura Elias Mansour. Saiu com o selo da editora VivaPalavra, e está disponível nos formatos de capa dura e brochura.

O Poeta

Dalmir Rodrigues Ferreira nasceu em 1952 no seringal Bom Destino, em Porto Acre, então Comarca de Rio Branco-AC. Fez seus estudos primários e secundários em Manaus, Rio Branco e São Paulo. Bacharel em Engenharia Operacional (1979), formou-se em História (1992) pela Universidade Federal do Acre.

No campo artístico e cultural, realizou a 1.ª Exposição Acreana de Artes Plásticas (1976); perito judicial do tombamento do sítio histórico Seringal Bom Destino; presidente da Associação dos Artistas Plásticos do Acre (1992); diretor do Museu Acreano de Belas Artes (1996); presidente do Conselho Estadual de Cultura (2006); membro do Conselho Nacional de Cultura (2012).

Em seu “Atelier Pensatório” reúne um dos maiores acervos culturais do estado do Acre, expressos em obras de artes, livros e objetos históricos.

Dalmir Ferreira é, ainda, membro da Academia Acreana de Letras. Autor do livro “Poesia seleta” (1996).

O lançamento

O lançamento ocorrerá, virtualmente, nesta terça-feira, 7 de setembro, às 17h/Acre, por meio do Facebook do autor Dalmir Ferreira e Vivarteiros de Rua e Floresta. E contará com a participação da artista plástica professora Laélia Rodrigues, o músico e escritor João Veras e Isaac Melo.