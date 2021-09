Evento on-line e gratuito reúne informações para quem deseja estudar no exterior

Fonte: Diário Online

Acreano de 27 anos, um dos maiores goleadores da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, e artilheiro do Botafogo-SP na Terceirona deste ano, é o mais novo alvo do Clube do Remo.

Neto Pessôa está próximo de assinar com o Leão Azul, após sua rescisão contratual com o Botafogo-SP. Atacante, um dos artilheiros do Botafogo-SP nesta temporada – em 25 jogos fez seis gols – deverá ser anunciado em breve pelo Remo, e será o mais novo reforço da equipe para a temporada.

Segundo o site WSports, Neto que chegou ao Pantera no início de 2021, se despede de seus companheiros de equipe na tarde desta quarta-feira (8) e já está de malas prontas para voltar a atuar no Norte do país.

Em 2020, Neto marcou dez gols em 21 jogos pelo Ypiranga-RS, que terminou a Série C na sexta colocação. No Campeonato Gaúcho, o jogador fez três gols em 11 jogos. Em 2021, sua única equipe, até o momento, foi o Botafogo-SP, onde tem contrato até o fim de novembro deste ano.

Neto também já atuou pelo Náutico, ABC-RN, Atlético-AC, Rio Branco-AC, Andirá-AC e Plácido de Castro (AC).

CONFIRA A FICHA TÉCNICA

Nome: Altemir Cordeiro Pessôa Neto (Neto Pessôa)

Posição: Atacante

Data de Nascimento: 16/05/1994 – 27 anos

Cidade de Nascimento: Rio Branco (AC)

Altura: 1,78

Peso: 73 kg

Clubes: Botafogo-SP, Ypiranga, Náutico, ABC, Atlético (AC), Rio Branco (AC), Andirá (AC) e Plácido de Castro (AC)