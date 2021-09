Após anos no esquecimento, Neném Almeida comemora pavimentação no Cadeia Velha

O deputado Neném Almeida (Podemos) fez uso da tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 8, para comemorar a pavimentação de vias no bairro Cadeia Velha.

Segundo o parlamentar, a pavimentação do Cadeia Velha é uma reivindicação antiga da comunidade e já era uma causa defendida por Neném antes mesmo de se tornar deputado estadual. “A Cadeia Velha é o segundo bairro mais antigo de Rio Branco, ficamos ao lado do Centro. Poucos devem saber, mas no passado as áreas onde ficam o Terminal Urbano, o Mercado Elias Mansour e o Mercado Municipal Aziz Abucater faziam parte do Bairro Cadeia Velha. A própria Habitasa era um conjunto habitacional dentro do Bairro Cadeia Velha.

Almeida reiterou que por muitos anos o bairro foi esquecido pela administração pública da capital. “Por muitos anos nossa comunidade foi deixada de lado e pouco recebeu investimentos públicos”, comentou o parlamentar.

Os recursos direcionados para as vias do bairro foram obtidos através de uma intensa articulação feita pelo deputado junto a prefeitura e o governo estadual. “Não é segredo que tenho um enorme carinho pela comunidade. Ver em primeira mão a pavimentação das Travessas Verde, Acácio, São Miguel, bem como das Ruas 21 de Abril e Alecio Dias chega a emocionar. São várias famílias beneficiadas diretamente, e isso acontece justamente com a aproximação do período chuvoso. Agradeço demais a todos os envolvidos, tenho certeza que mais investimento será destinado para aquela região da nossa capital”, encerrou o deputado.