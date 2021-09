Parque Chico Mendes reabre ao público nesta terça-feira em Rio Branco

Manifestantes protestam na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, nesta terça-feira (7), feriado da Independência no Brasil, a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Com pautas antidemocráticas, os apoiadores são contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso. Eles também pedem intervenção militar.

Vestidos com camisetas do Brasil, e portando materiais alusivos ao presidente e às cores da bandeira do país, a maioria dos manifestantes participava do ato sem respeitar uso obrigatório de máscara, determinado pelo governo do estado desde 2020 por conta da pandemia de coronavírus.

Antes de se reuniram na Avenida Paulista, alguns manifestantes se concentraram em outros pontos da cidade. Um grupo se reuniu mais cedo em frente ao Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste, e outro fez uma carreata na Marginal Tietê.

Os atos desta terça-feira (7) convocados por Jair Bolsonaro acontecem em meio a embates do presidente com o STF, e em um contexto de uma acentuada crise econômica, com a disparada da inflação, desemprego próximo a taxas recorde e queda na popularidade e nas avaliações sobre a administração de Bolsonaro.

As ameaças e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) fazem parte de uma narrativa que vem sendo defendida e reafirmada pelo presidente há semanas, com maior intensidade às vésperas do feriado.

Nos últimos dias, o presidente defendeu a presença de policiais militares nas manifestações.

Em discurso no nordeste do país no sábado (4), o Bolsonaro chegou a incitar a população a enquadrar os ministros do STF.

No início da semana, o Bolsonaro protocolou no Senado um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes sob o argumento de que ele e o ministro Luis Roberto Barroso extrapolam os limites da Constituição.

Bolsonaro é investigado em cinco inquéritos — quatro no Supremo Tribunal Federal e um no Tribunal Superior Eleitoral.

Interdições e bloqueios

Segundo a CET, a Avenida foi interditada nos dos sentidos desde as 9h. Os bloqueios foram instalados entre a Rua da Consolação e a Praça Oswaldo Cruz.

Os desvios são feitos a partir da Praça Oswaldo Cruz, para os motoristas que seguem no sentido Consolação; e da Alameda Santos, para motoristas que seguem no sentido do Paraíso. Os cruzamentos da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e da Rua Teixeira da Silva estão liberados para veículos que precisam cruzar a via.

De acordo com a SPTrans, 33 linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados por conta da manifestação.

Os desvios das linhas que operam ao longo do trajeto da passeata serão feitos de forma momentânea, seguindo orientação do comando policial no local.