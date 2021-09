Bolsonaristas do Acre armam faixa verde e amarela na 4ª ponte

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Se depender da Polícia Militar do Acre, as manifestações do 7 de setembro em Rio Branco vão acontecer com tranquilidade e os manifestantes contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro vão poder exercer o livre direito democrático de se manifestar.

O policiamento dos dois eventos ficaram por conta dos 1º e 2º Batalhões da capital. De acordo com o Capitão Luck, comandante do 1º BPMAC, que somente do seu batalhão cerca de 30 policiais irão trabalhar na garantia da segurança das manifestações. “Temos equipes formadas em trio e temos também patrulhas que estão escalados e vão trabalhar neste dia 7 de setembro”, afirma o comandante.

Além dos dois batalhões, a Polícia Militar também trabalha com auxílio no trânsito. Serão 17 profissionais trabalhando para garantir a fluidez do trânsito, sendo 7 policiais militares, 4 agentes do Detran e mais 6 agentes da RB Trans.

Outro reforço, que se espera que não seja usado, é a Tropa de Choque. Neste caso, os militares só vão às ruas em caso de tumulto ou ameaça de depredação do espaço público. Os militares ficam aquartelados e só saem se forem acionados.

De todos os batalhões procurados, apenas o Major Velasquez, comandante do 2º BPMAC, não respondeu à reportagem.