Apenas o Acre mais 3 estados vacinam neste 7 de Setembro

Uma nova onda de frio polar deve chegar ao estado do Acre nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. A previsão é do pesquisador Davi Friale e foi divulgada por meio do portal O Tempo Aqui na tarde desta segunda-feira (6).

Apesar de a semana começar com calor intenso, chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo, o Acre deve terminar com temperatura amena. De acordo com Friale, o fenômeno é consequência da chegada ao Acre, na quinta-feira, dia 9, de mais uma onda de frio polar, que será fraca, mas o suficiente para provocar leve queda da temperatura, principalmente nas cidades acreanas de Rio Branco, Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri.

Antes, o calor será intenso, porém com bastante vento da direção noroeste. Há possibilidade de serem registrados novos recordes de calor no Acre. O pesquisador alerta ainda para a alta probabilidade de ocorrência de fortes temporais, com chuvas fortes e prolongadas, raios, ventos, cujas rajadas poderão passar de 70km/h e queda pontual de granizo no estado do Acre.

“O mau tempo previsto poderá ser severo em alguns pontos, como consequência da onda polar, do calor que está na região e da umidade do ar que vem do Atlântico Norte, além da baixa pressão atmosférica, que estará posicionada sobre o Acre e áreas próximas. Todo este conjunto de fatores é potencialmente favorável à intensa perturbação da atmosfera, que ficará extremante instável nesses dias”, escreveu Friale.