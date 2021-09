Temporal derruba torre de celular na saída do entroncamento de Plácido de Castro

Uma forte temporal derrubou uma torre de celular na saída do entroncamento de Plácido de Castro para Brasileia na tarde desta segunda-feira (06).

No vídeo enviado por populares ao ac24horas, é possível constatar o cenário do local que se encontra com uma forte chuva e com a torre no meio da pista. Segundo populares, o vendaval não só derrubou a torre, mas também como vários postes de alta tensão e muitos fios estão no meio da estrada.

Segundo informações, há previsão de no mínimo seis para a liberação da pista, por enquanto, até a chuva cessar. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) se encontra no perímetro realizando a interdição do local.

Veja o vídeo: