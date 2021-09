Sobe para 17 o número de comunidades afetadas pela seca

Faleceu neste domingo, 5, o ex-lutador conhecido como “Nó de Pau” em Sena Madureira, interior do Acre. “Nó de Pau”, vinha lutando contra o alcoolismo nos últimos anos e era conhecido por participar de lutas com outros anões do município.

Ele foi encontrado desacordado em um local desconhecido, após ter sido levado ao Hospital João Câncio Fernandes, foi constatado o óbito.

Somente o exame cadavérico realizado por peritos do Instituto Médico Legal (IML) pode explicar em quais circunstâncias se deu o óbito.

Com informações de Ricardo Amaral