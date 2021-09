Pelo menos 9 cidades acreanas foram afetadas por temporal que derrubou torre de comunicação

Entre as consequências diretas causadas pela forte ventania, como destelhamento de casas e prédios e quedas de árvores sobre carros, e as indiretas, como a falta de energia e a interrupção dos serviços de telecomunicações, pelo menos 9 cidades acreanas foram afetadas pelo forte temporal desta segunda-feira (6).

Os municípios de Rio Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba, além da Vila Campinas tiveram interrupção do fornecimento de energia elétrica em alguns bairros em razão tanto do temporal como da queda da torre de comunicação de 95 metros na BR-317, segundo informações do G1.

A Energisa Acre informou que após o temporal recebeu um grande número de chamados emergenciais e acionou o sistema de contingência de atendimento mobilizando mais de 100 profissionais, entre eletricistas e técnicos, para o restabelecimento de energia elétrica nos locais afetados.

Na regional do Alto Acre, onde estão os municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, os problemas mais sérios foram relacionados aos serviços de internet, que ficaram inoperantes por mais de seis horas seguidas, sendo restabelecidos apenas no começo da noite, por volta das 19h30.

Algumas empresas de telefonia móvel ainda conseguiram manter o sinal de internet operante no Alto Acre, mas com pouca qualidade, prejudicando as empresas e serviços que dependem de internet para funcionar nos quatro municípios. Essa foi a chuva mais intensa dos últimos 60 dias nessa região do estado.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), divulgou nota no fim da tarde, se manifestando sobre o ocorrido e informando que todas as medidas para minimizar os efeitos causados pelo fenômeno natural já estavam sendo tomadas.

“Equipes técnicas da Sejusp, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Perícias Técnicas da Polícia Federal e Polícia Civil agem conjuntamente para minimizar os danos e liberar o trecho provisoriamente interditado”, diz um trecho do comunicado.

O trânsito no local da queda da torre, no posto policial do trevo entre Senador Guiomard, Plácido de Castro e Xapuri, foi liberado por volta das 18h50, quando já havia uma enorme fila de veículos aguardando para seguir viagem. A Polícia Rodoviária Federal informou que ninguém ficou ferido no incidente.