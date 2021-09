Jéssica Sales anuncia meio milhão de reais para a Unacon

Ao menos 10 cidades do Acre se encontra em situação de alerta máximo devido ao aumento nos casos de diarreia entre os moradores. A informação foi confirmada por dados do Núcleo das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (NDTHA), que pertence à da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre).

Somente as cidades Manoel Urbano, Porto Acre, Porto Walter e Senador Guiomard não se encaixam nessa situação. Ao contrário de Tarauacá e Cruzeiro do Sul, que registram alto índice relacionados ao caso. Segundo o levantamento da Sesacre, outros oito municípios já mostram aumento nos casos e estão em situação de alerta.

Tarauacá tem 457 casos de diarreia entre 25 de julho a 30 de agosto. Em Cruzeiro do Sul, 80% dos atendimentos na UPA são de pessoas com diarreia e vômito. Em duas semanas, a unidade teve 115 pessoas atendidas diariamente com os sintomas.

Há uma semana, o ac24horas noticiou que Cruzeiro já se encontra em estado de alerta máxima devido ao surto de virose com incidência de diarreia. A informação foi confirmada pela coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Rafaela Oliveira.

Os casos começaram a aparecer com maior frequência há 7 semanas e se intensificaram nos últimos 20 dias. Trata-se de uma virose e o aumento no número de casos, que sempre ocorre na Semana Epidemiológica 37, foi antecipada para a 29. “Estamos na Semana Epidemiológica 35 e não sabemos porque houve essa antecipação, mas as nossas unidades estão em alerta”, declarou Oliveira.

Ela afirma que o município está trabalhando com soro de hidratação oral e ações de educação. “Pedimos que a população se hidrate, use cloro, higienize as mãos e objetos de uso pessoal. Se houver gravidade, as pessoas devem procurar as unidades de saúde”, orienta.