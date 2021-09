Com quatro pontos, Rio Branco continua vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira

Todos os anos, na Semana da Pátria, o estádio municipal Álvaro Felício Abrahão, de Xapuri, se torna palco de um dos torneios de futebol mais inusitados do Acre: o tradicional Peladão da Independência. A única exceção em muitas décadas ocorreu no ano passado, quando por conta da pandemia do coronavírus o evento não foi realizado.

O Peladão de Xapuri pode ser considerado como a competição de futebol mais aberta e democrática de que se tem notícia no Acre. Qualquer um pode formar um time e participar do evento, seja como jogador ou como dirigente, seja craque ou perna de pau. Uma verdadeira festa popular do esporte mais praticado e mais querido do país.

As regras do campeonato são muito simples e a maior delas é que chuteira é item proibido. Os jogadores disputam as partidas descalços e a única posição definida dentro de campo é a do goleiro. No mais, é bola para onde aponta a espingarda que o jogo é de um campeonato onde o principal ingrediente é a alegria e o amor pelo esporte.

Os times que disputam o Peladão chegam de todos os lugares do município, seja da cidade ou da zona rural. São dezenas de equipes que trazem os mais diferentes nomes e curiosos nomes, como o Gato Mestre, o Tampa Azul e o Três Dias de Fome, cada um com torcidas animadas e barulhentas que lotam as arquibancadas e compõem a festa esportiva.

As partidas são disputadas em um tempo de 20 minutos corridos e de maneira eliminatória – quem perde está eliminado e o vencedor segue para a próxima fase. Este ano, certamente em razão da pandemia, o número de equipes inscritas foi mais baixo do que em edições anteriores, apenas 27. Em 2019, na última vez em que o Peladão foi realizado, participaram quase 50 equipes.

O Peladão 2021 começou a ser disputado neste sábado (5) e as partidas ocorrem durante todo o dia e entram pela noite, indo até às 20 horas. De acordo com a organização, a intenção é a de que apenas a partida final fique para ser disputada no dia 7 de setembro, próxima terça-feira. Caso não seja possível, ainda ocorrerão partidas nesta segunda-feira (6).