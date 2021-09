Banhista acusa dono de balneário em Brasiléia de atirar máquina de cartão em seu rosto

Uma confusão ocorrida na tarde da última sexta-feira (3) no balneário Jarinal, um dos locais mais frequentados do município de Brasiléia, terminou indo parar na Delegacia de Polícia da cidade com uma acusação de lesão corporal contra o dono do lugar, o policial civil aposentado Armando da Cruz Neto.

José Roberto do Nascimento Lopes, de 25 anos, diz que após um desentendimento entre um amigo, com quem estava no balneário, Francisco Arquemes Mota Macedo, e o proprietário do estabelecimento, o policial aposentado arremessou a máquina de cartão de crédito que tinha na mão atingindo em cheio seu rosto.

Com a pancada, José Roberto diz que passou a sangrar no local e ficou com o olho esquerdo muito inchado. De acordo com ele, a confusão ocorreu porque eles reclamaram do mau atendimento que estariam recebendo no local por parte de Armando. Depois disso, ele diz que acionou a polícia para registrar o fato.

A reportagem não conseguiu o contato telefônico do dono do balneário, mas teve acesso ao Boletim de Ocorrência feito pela Polícia Militar, onde Armandinho, como é mais conhecido em Brasiléia, relata que o tumulto ocorreu porque os dois clientes tentaram entrar no bar sem a sua autorização.

Ainda segundo o proprietário, o motivo do desentendimento foi o fato de José Roberto e Francisco, que moram em Rio Branco, não terem concordado com o valor da conta cobrada pelo consumo que eles fizeram no balneário entre as 9h da manhã e às 3h30 da tarde, no valor de R$ 507,00.

No B.O, os policiais que atenderam a ocorrência afirmam que quando chegaram ao local não havia mais confusão e que todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Brasiléia. Eles assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para comparecer posteriormente a respeito do caso.