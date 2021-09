Acre foi estado do Brasil com mais focos de queimadas nas últimas 48 horas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O fim de semana marcado pela celebração do Dia da Amazônia, ocorrida neste último domingo, 5 de setembro, não foi positivo para o bioma amazônico, de maneira especial na parte que compreende o estado do Acre, onde foi registrada a maior concentração de focos de queimadas de todo o país nas últimas 48 horas.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), disponibilizados ao público no portal do Programa Queimadas, o Acre registrou 588 focos de calor entre os dias 3 e 5 de setembro. No mês, o estado já soma um total de 808 focos e no período anual, são 4.521 ocorrências detectadas.

Os dados são referentes apenas às imagens captadas pelo satélite de referência AQUA Tarde, que embasam as informações disponibilizadas diariamente pelo INPE. Com base nesses dados, o Acre tem 10% a mais focos de queimadas entre 1º de janeiro e 5 de setembro que no mesmo período do ano passado.

Uma dos reflexos da disparada das queimadas no Acre neste fim de semana é que cinco municípios do estado apareceram no ranking dos 10 que mais tiveram focos de calor detectados neste período de 48 horas que antecederam o boletim – Feijó (170), Tarauacá (70), Sena Madureira (59), Manuel Urbano (54) e Rio Branco (40).

Nos cinco primeiros dias de setembro, os municípios do Acre que figuram nesse indesejado ranking passam a ser seis, com o acréscimo de Cruzeiro do Sul, com 48 focos de queimadas. Outro dado relevante é que nesse mês, Feijó (204), Tarauacá (85), Sena Madureira (84) são os líderes nacionais em focos de queimadas.

Na semana passada, a coordenação do projeto Acre Queimadas, desenvolvido por pesquisadores da Unidade Federal do Acre, emitiu relatório que mostra que foram identificados 76 mil hectares de áreas queimadas neste ano, 12 mil hectares a mais do que no mesmo período de 2020.

O aumento das queimadas durante o mês de setembro foi considerado há alguns dias pela pesquisadora Sonaira Souza, da Universidade Federal do Acre (UFAC). Segundo ela, as queimadas deverão continuar no decorrer do mês apesar da precisão que existe de que o período vai ser marcado por chuvas mais frequentes.

Qualidade do Ar

Apesar do aumento das queimadas nos últimos dois dias, a qualidade do ar na maior parte dos municípios acreanos continua abaixo dos níveis registrados na última quinzena de agosto, quando a concentração de material particulado fino (Raw PM 2,5 µg/m³) chegou a atingir níveis preocupantes para a saúde humana.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o limite considerado seguro é de 25 µg/m³ para partículas de até 2,5 µm/m³, na média para 24 horas de exposição, e de 10 µg/m³ para a média anual. Em 2021, o Acre já passou mais de 16 dias com a qualidade do ar fora desse limite.

Na noite deste domingo (5), a Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Acre mostrou uma média para um dia, na maioria dos municípios acreanos, dentro da escala de 12 a 35 µg/m³ (microgramas por metro cúbico) de material particulado o que indica que a qualidade do ar era aceitável.

Na segunda metade de agosto, alguns municípios do Acre tiveram média diária dentro da escala de 55 a 150 µg/m³, nível em que todos podem começar a sofrer efeitos na saúde se expostos por 24 horas. Grupos mais sensíveis podem experimentar efeitos mais graves à saúde.

Outro dado importante vem do relatório do projeto Acre Queimadas que diz que os municípios de Porto Walter, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Acre tiveram mais de 20 dias em 2021 com a qualidade do ar fora do limite recomendado pela OMS.

A Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar do Acre é uma iniciativa do Ministério Público do Estado (MPAC) em parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC), o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFAC), além de prefeituras, entre outras instituições.