Sem novos casos, Acre chega ao 7º dia seguido sem mortes por covid-19

Na quarta-feira passada, 1º de setembro, foi instalada a Ouvidoria das Mulheres no Ministério Público do Estado do Acre. A portaria de instalação foi assinada pela procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo, durante a abertura de cerimônia do 1º Encontro de Procuradores-Gerais de Justiça e Corregedores-Gerais do Ministério Público da Região Norte, realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, em Rio Branco.

Criado pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público, vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Ouvidoria das mulheres é um canal especializado para receber denúncias de violência doméstica e familiar.

O objetivo é proporcionar atendimento diferenciado e especializado, promovendo um trabalho integrado entre as unidades e ramos do MP brasileiro e as demais instituições envolvidas no enfrentamento da violência contra a mulher.

Durante a abertura do evento, o ouvidor nacional do MP disse que o projeto ajudará a ampliar a rede de apoio às mulheres vítimas de violência e chamou atenção para os dados que apontam que o Acre esteve, nos últimos anos, entre os estados que lideram os índices de feminicídio.

D’Albuquerque destacou que, “urge, portanto, um esforço conjunto das instituições e poderes para debelar este mal que maltrata, aflige e agride as mulheres. A implantação da Ouvidoria das Mulheres representará um marco histórico e de suma importância para a sociedade acreana, pois representa uma medida de acolhimento e de escuta especializada das mulheres vítimas de violência em todas as suas vertentes, que contam com o MP acreano como aliado desses crimes de elevada reprovabilidade”, ressaltou.