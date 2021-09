Ex-lutador, anão “Nó de Pau” morre em Sena Madureira

A partida que marcou as despedidas de Andirá e Plácido de Castro e a inglória disputa por quem fica com a lanterna do campeonato, acabou ficando com o time de Plácido de Castro. A partida foi transmitida ao vivo pelo ac24horas em parceria com a FFAC TV.

Na briga direta contra a última posição no Campeonato Acreano, o Andirá levou a melhor sobre o Plácido de Castro e venceu por 4 a 2, na tarde deste sábado, 4, na abertura da nona e última rodada do primeiro turno, no estádio Florestão, em Rio Branco (AC).

O Andirá abriu o placar com Roberto, aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 19, Wendeson fez 2 a 0, vantagem que seguiu até o intervalo. No segundo tempo, Agnaldo diminuiu para o Plácido de Castro em cobrança de pênalti, aos 33 minutos. Cinco minutos depois, John fez o terceiro do Andirá, brecando a reação do time de Plácido de Castro, Aos 40, o Plácido de Castro voltou a encostar no placar graças ao gol marcado por Reinaldo, mas aos 46, John apareceu novamente para marcar o quarto do Andirá e fechar o jogo por 4 a 2.