Semifinal do campeonato acreano sub-20 entre Atlético e Galvez termina em pancadaria

A primeira semifinal do Campeonato Acreano sub-20 disputada nesta manhã de sábado, 4, no Florestão terminou com cenas lamentáveis.

Logo após o apito final da vitória do Atlético por 1 a 0, jogadores das duas equipes promoveram um verdadeiro palco de selvageria no meio do campo de jogo.

A partida que decidia uma vaga para a final da competição ficou com os ânimos ainda mais exaltados quando o Galo fez um zero aos 47 minutos do segundo tempo.

O lance que originou o gol do Atlético resultou de um lance no meio campo onde jogadores e comissão técnica do Galvez reclamaram de falta. O árbitro do jogo, Fábio Santos, deu continuidade ao lance e o Atlético fez o gol na sequência. O apito final foi o estopim para que a reclamação dos jogadores do Imperador e a comemoração dos atletas do Galo virasse pancadaria entre os jovens jogadores.

Com a vitória, o Atlético espera o vencedor da outra semifinal, que acontece na manhã de domingo, 5, entre Andirá e Vasco para saber com quem vai à decisão. O título permite ao vencedor a participação em competições nacionais da categoria Sub 20 e também presença na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior.