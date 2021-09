Santa Juliana pressiona, governo negocia e serviços não serão mais suspensos

A Diocese de Rio Branco, responsável pela administração do Hospital Santa Juliana, voltou a prometer que iria suspender os atendimentos realizados pela unidade hospitalar por meio do convênio que tem com o governo do estado. A dívida, oriunda de atendimentos de alta complexidade hospitalar e ambulatorial e atendimento de pacientes com Covid-19 chega a quase R$ 6 milhões.

Esta não é a primeira vez que a Diocese precisa recorrer à ameaça de suspender os atendimentos para conseguir negociar dívidas junto à Secretaria de Saúde. As cobranças públicas resultaram até em um desgaste na relação entre Palácio Rio Branco e Diocese de Rio Branco.

O ac24horas procurou o governo do Acre que afirmou em nota que a Sesacre mantém constante contato com os representantes do Hospital para firmarem acordos e sanarem quaisquer pendências.

A Sesacre disse ainda que as tratativas já haviam sido realizadas para o devido acordo. Procurado pela reportagem, Padre Jairo, Vice-Presidente das Obras Sociais da Diocese de Rio Branco, informou que não há mais a possibilidade de suspensão dos serviços para a próxima segunda-feira, dia 6.