Rio Branco abre 13 pontos para aplicação da 1ª e 2ª dose contra a covid-19; veja os locais

O Superintendente de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans), Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara, protocolou nesta quinta-feira, 02, na Câmara de Rio Branco o Projeto de Lei (PL) que prevê a diminuição do valor do transporte coletivo da capital, atualmente, em R$ 4,00 para R$ 3,50.

Esse foi o segundo Projeto de Lei (PL) do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) em relação ao transporte coletivo da capital. Em abril, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Rio Branco rejeitou o Projeto de Lei (PL), que destinava R$ 1,3 milhões para compra de quatro passagens para usuários do Bolsa Família de Rio Branco.

Na época, o presidente da CCJ e relator do PL, Adailton Cruz, afirmou que o projeto embora tinha cunho social, se tratava de uma ajuda às empresas de transporte coletivo que estão em crise financeira causada pela pandemia da covid-19.

Nesse novo PL, Alcântara explicou que atualmente, dos R$ 4,00 do preço do transporte coletivo, R$ 0,50 centavos são de gratuidades destinadas ao público de idosos, pessoas com deficiências, policiais militares e presidentes comunitários, que são bancados por aqueles que pagam a tarifa cheia, ou seja, o trabalhador assalariado.

Com o novo projeto, a prefeitura bancará as gratuidades citadas acima por um valor com um repasse mensal estimado em até R$ 250 mil. O valor total custará R$ 2,4 milhões por oito meses.

Segundo o superintendente, caso a Câmara aprove, a prefeitura fará a antecipação de repasses para a quitação dos salários atrasados dos trabalhadores do transporte coletivo na conta do Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos do Acre (Sindcol), que repassará imediatamente aos trabalhadores.

“Os usuários vêm pagando isso sem saber e a política do prefeito é tirar esse preço da passagem dos custos do trabalhador, que paga a tarifa cheia. O prefeito quer que as pessoas só paguem o que é devido nos seus deslocamentos. Ele pretende mudar o sistema e torná-lo interessante”, salientou o Superintendente da RBTrans.