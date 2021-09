Homem é encontrado morto, amarrado e com perfurações de faca no pescoço na BR-317

Um homem que não teve o nome divulgado foi encontrado morto na madrugada deste sábado, 4, com as mãos amarradas e com sinais de perfurações de faca no km 44, da BR-317, estrada de Boca do Acre, embaixo da ponte do Bagaço na zona rural de Senador Guiomard (AC).

Segundo informações da Polícia, a guarnição recebeu a informação via Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp) quando chegaram ao local encontraram a vítima embaixo da ponte nas proximidades de uma área de mata, com as mãos amarradas e várias perfurações de faca no pescoço.

A área foi isolada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) para os trabalhos da criminalística, que confirmou que o homem foi torturado até a morte. O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco (AC).

A Polícia relatou à reportagem do ac24horas, que a vítima estava desaparecida desde o dia 2 de setembro. A Polícia não soube informar a motivação do crime. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).