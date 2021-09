Focos de calor em 2021 chegam ao mesmo nível de 2005, ano de intensa seca no Acre

Em 2005, o Acre registrou 6,9% dos focos na Amazônia e em 2021 já chegou a 6,7%.

Considerando apenas o período compreendido entre os meses de janeiro e agosto de cada ano, o número de focos de calor no Acre em 2021 chegou ao patamar de 2005, ano em que o Estado enfrentou uma seca intensa com grandes incêndios florestais. De 1 janeiro a 24 de agosto de 2021 na Amazônia Legal foram registrados 49.543 focos de queimadas,

Segundo dados do satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), citado em nota técnica emitida nesta 1ª semana de setembro pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Entre os estados que compõem a Amazônia Legal, o Mato Grosso apresentou o maior percentual com 24,3%, seguido do Pará com 19,8 % e o Amazonas com 17,4%. O Estado do Acre apresentou até o fim de agosto 3.306 focos de queimadas, representando 67% dos focos de queimadas acumulados na Amazônia.

Os municípios acreanos com maior acumulado de focos no período de janeiro a agosto (24/8) de 2021 foram: Feijó (973), Tarauacá (630), Manoel Urbano (223), Cruzeiro do Sul (212), Sena Madureira (186), Rio Branco (183), Marechal Thaumaturgo (114) e Jordão (101).

Para o mesmo período de 2020 foram registrados na Amazônia 54.076 focos de queimadas, dos quais 2.120 ocorreram no Acre. Os dados mostram que os indicadores de queimadas em 2021 superaram valores observados em 2020, com um total de 3.306 focos de queimadas, o que representa um aumento de 1.186 focos em 2021.

“Percebe-se que o ano de 2021, no período de 1 de janeiro a 24 de agosto, em termos de número de focos de queimadas, o Acre superou os anos anteriores, exceto 2005. O Estado apresentou percentuais que oscilaram entre 2,7 % e 6,9 % dos focos de queimadas registrados na Amazônia Legal nos anos analisados”, diz a NT da Sema.