Idaf impede entrada ilegal de gado vindo do Mato Grosso

A equipe do Instituto de Defesa Agroflorestal (Idaf) de plantão no posto da Tucandeira, localizado no km 100 da BR-364, divisa do Acre com Rondônia, impediu a entrada ilegal de um carregamento de touros nelore procedentes do Mato Grosso.

O diretor técnico do Idaf, Jessé Monteiro, explicou que a entrada dos animais em território acreano é ilegal porque no estado de procedência ainda se usa a vacinação contra a febre aftosa, e o Acre é zona livre sem vacinação. Conforme a Instrução Normativa 48, do Ministério da Agricultura, a entrada desses animais é permitida somente em caso de abate imediato ou prévio comunicado, o que não ficou configurado no caso. Segundo Monteiro, a carga tinha como destino a cidade amazonense de Carauari.

“A entrada de animais vacinados contra febre aftosa em áreas com o reconhecimento equivalente ao do estado do Acre hoje, Livre de Febre Aftosa sem Vacinação com reconhecimento internacional pela OIE [Organização Mundial de Saúde Animal] põe em risco todo o trabalho até aqui realizado pelo governo do Acre através dos profissionais do instituto e de toda brava e valorosa classe pecuarista acreana, bem como o seu patrimônio”, disse Monteiro.

O diretor explicou ainda que o carregamento deverá retornar à propriedade de origem no Mato Grosso, para que se cumpra o previsto em legislação. Já o diretor-presidente do Idaf, Chico Thun, disse que essas ações ocorrem rotineiramente e mostram que a Defesa Agropecuária do Acre está presente e atenta a todas as áreas de acesso ao território acreano.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.