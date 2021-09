Bocalom oficializa afastamento de Frank, de diretora de saúde e exoneração de corregedor

Não é novidade para ninguém que a temperatura do planeta está aumentando. Em lugares onde o clima é quente na maior parte do ano, o calor está batendo recordes, mesmo fora de época. No Acre, por exemplo, os termômetros marcaram 37ºC durante o mês de agosto, com umidade do ar baixa e tempo seco. Embora estejamos no inverno – a estação mais gelada do ano –, o frio passou longe.

Esse clima quente e seco pode desencadear o aparecimento de diversas doenças, como dermatites e problemas respiratórios. Por isso, é preciso ter cuidados especiais: hidratar a pele, beber mais água, aplicar soro no nariz e utilizar umidificador ou baldes de água espalhados pela casa são exemplos de hábitos essenciais neste período.

Calor também apresenta riscos para os animais

Assim como os humanos, os animais de estimação também sofrem com essas alterações de temperatura. Embora não transpirem como nós (o suor é importante porque ajuda a resfriar o nosso corpo), cachorros e gatos têm uma pequena quantidade de glândulas sudoríparas, localizadas principalmente nas almofadinhas das patas. Como essa região é pequena, os bichos têm outros métodos de regulação da temperatura.

Os cães conseguem liberar calor através da língua. Sabe quando o cachorro está ofegante, com a boca bem aberta? Na verdade, ele está transpirando, o que permite a evaporação do calor na forma de vapor d’água da língua, da boca e do trato respiratório superior. Já os gatos, além de suar pelas almofadas das patas (eles fazem isso mais do que os cães), recorrem a outros métodos, como alongar-se, mover-se para uma área sombreada ou beber água fria.

Mas, com a temperatura chegando a quase 40ºC no Acre (e a expectativa é de que esquente ainda mais), como proteger os pets dos males desse clima tão árido? Além de levá-los para consultas de rotina, com profissionais da faculdade de medicina veterinária, vejamos a seguir algumas dicas que podem ajudá-los.

Nunca deixe o animal de estimação sozinho dentro do carro, mesmo que por um curto período de tempo. Quando fechado, o carro pode atingir temperaturas muito altas, entre 37ºC e 39ºC, em questão de minutos, o que apresenta um risco de vida para a vida no bichinho. Já em relação ao passeio, é preferível que a caminhada aconteça durante as primeiras horas da manhã ou à noite, quando as temperaturas são mais amenas, evitando exposição durante os momentos mais quentes do dia.

Se o animal de estimação é peludo, talvez seja uma boa ideia levá-lo para fazer uma tosa, caso o veterinário aconselha o procedimento. Além disso, escove o bichinho com frequência, para se livrar do excesso de pelos e aumentar o fluxo de ar para a pele. É essencial que ele tenha água fresca sempre disponível, sendo inclusive recomendado manter recipientes com água em vários cômodos da casa, incentivando a ingestão de água.