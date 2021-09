Acre recebe 46º lote de vacinas nesta sexta-feira, com mais de 7 mil doses da Pfizer

A deputada Jéssica Sales (MDB) participou do 1º Encontro de Procuradores-Gerais da região Norte e Corregedores de Justiça que ocorreu em Rio Branco, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), de 1º a 03 de setembro. O evento reuniu chefes e corregedores do Ministério Público, membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e de parlamentares da bancada federal do Acre.

Jéssica Sales esteve no evento na companhia de sua mãe, a deputada Antônia Sales, cujo encontro foi marcado por iniciativas voltadas ao combate á violência e debatidas questões de interesse do Ministério Público, além do lançamento de um livro sobre feminicídios no Acre e o Observatório de Violência de Gênero.

O evento foi marcado também pela assinatura da portaria de instalação da Ouvidoria das Mulheres no âmbito da instituição. Trata-se de um canal especializado para receber denúncias de violência doméstica e familiar, criada pela Ouvidoria Nacional do Ministério Público.

Jéssica Sales parabenizou o trabalho que o Ministério Público vem fazendo, como também, as demais instituições, que fazem parte da rede de proteção. Segundo a parlamentar, a união de esforços é fundamental para a diminuição dos índices de violência no Acre e, logo fortalece a construção de uma sociedade digna e justa entre homens e mulheres. “Tenho certeza que, através de iniciativas como essa, de caráter comprometido e contínuo, promoveremos uma melhor assistência aos mais necessitados. Parabéns à procuradora-geral, Dra. Kátia Rejane pelo êxito na realização desse grande evento e por seu reconhecido trabalho na condução do MPAC”, disse a deputada.

Ainda na tarde desta quinta-feira (02), a deputada Jéssica Sales participou da reunião dos representantes dos Ministérios Públicos da região Norte, e do Conselho Nacional de Justiça com deputados federais e senadores pelo Acre. O encontro teve por finalidade estreitar os laços e o fortalecimento das relações entre os parlamentares e os órgãos da Justiça.

Na ocasião, a parlamentar manifestou a importância dessa união, como forma de enfrentar e combater qualquer tipo de violência e também debater políticas públicas de interesse da sociedade.

Jéssica Sales cumprimentou ainda os organizadores do evento, os procuradores-gerais dos Estados representados e o Ouvidor e Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), doutor Oswaldo D”Albuquerque. “Expresso os agradecimentos pela oportunidade ímpar de estarmos juntos”, frisou.