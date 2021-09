Prefeito de Porto Walter quer Detran e terminal bancário no município

O prefeito de Porto Walter, Cézar Andrade, cumpriu agenda nesta quinta-feira, 02, em Cruzeiro do Sul, buscando o fortalecimento das parcerias que contribuem para a prestação de serviços essenciais no município.

A agenda se iniciou com uma reunião com a diretora residente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, Thaynara Martins. O prefeito reiterou a necessidade da implantação de uma sede do órgão na cidade com o apoio da prefeitura.

Em seguida, Cézar se reuniu com o gerente do Banco do Brasil, Sérgio Miranda, que garantiu uma breve visita a Porto Walter para buscar a viabilização de implantação de um terminal bancário na cidade.

“Estamos buscando fortalecer a união entre os poderes e fortalecer a atuação das instituições no nosso município. Nesses dois casos vamos aprimorar as ações de trânsito e melhorar os serviços bancários na cidade”, pontua o gestor.