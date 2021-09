Acre terá campeonato de Free Fire com mais de 100 jogadores e premiação de mil reais

No próximo dia 18 de setembro ocorrerá o início a Liga Acreana de Free Fire – um jogo eletrônico mobile de ação-aventura do gênero battle royale, criado pela desenvolvedora vietnamita 111dots. O Campeão do jogo eletrônico terá vaga garantida para representar o Acre no torneio da região norte.

De acordo com o streamer/gamer, Alessandro Veloso, conhecido por Kof Morato, a competição vai reunir as melhores 36 equipes de Free Fire do Estado do Acre com mais de 150 jogadores da região.

O evento terá transmissão ao vivo no canal Oficial da Liga Acreana, nas plataformas Youtube e Booyah Live simultaneamente.

Kof Morato destacou que a premiação será de mais de R$ 1000 reais. A inscrição para a competição custará R$ 35 reais e acontece no instagram oficial da Liga Acreana. “Jovens do estado do Acre disputando ‘Battle Royale’ em busca de ter destaque no mundo de Free Fire uma grande onda de Games que está invadindo todo o Brasil. A disputa será Squad (4 jogadores titulares e 2 reservas em um time)”, contou.

Haverá premiação para o segundo lugar, e também para o MVP (Most Valuable Player) que no caso é o melhor jogador destaque da liga ganha R$ 50,00.

O campeonato será apresentado por uma equipe de Casters, apresentadores e Narradores (Jovens no estado do Acre) o apresentador será o streamer gamer, Alessandro Veloso, que estará cobrindo todo o evento de transmissão junto com os outros narradores e analistas. “Reunindo a grande comunidade de Free Fire de diversos municípios como a Capital Rio Branco, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Bujari, Sena Madureira e outros municípios. Por ser um primeiro e único campeonato que leva o nome do estado do Acre à comunidade de diversos municípios do estado estão bem animados com o projeto iniciado por jovens da região”, explicou.

Uma das opções de como ganhar muito dinheiro é no Free Fire, participando de campeonatos. O game possui diversos campeonatos privados que dão até R$2000,00 para o vencedor. Além disso, o jogo tem investido cada vez mais em novos campeonatos da própria Garena, com premiações mais altas.