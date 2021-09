Novo corregedor-geral de Bocalom substitui membro de comissão que investigava Frank Lima

Passou a circular nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 31, em Rio Branco, a imagem do que seria parte de uma máquina de Raio-x que teria sido descartada de maneira irregular nas proximidades da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), na capital acreana.

A denúncia teria sido exposta por uma próprio funcionário da unidade de saúde. O objeto aparece jogado nas imediações da Fundhacre.

Confomre informou um técnico em radiologia ao presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, que compartilhou a denúncia, a sucata do raio-x possui material radioativo e deveria ter um descarte especial.

“Caso a peça abra e haja vazamentos, poderemos ter um acidente radioativo em Rio Branco, nos moldes que foi o acidente com Cesio-137 em 1987 em Goiânia, onde morreram 4 pessoas pela exposição à radiação e pelo menos 120 ainda sofrem as consequências”, escreveu Cesário Campelo.

O ac24horas entrou em contato com a assessoria de imprensa da Fundhacre e a mesma informou que iria verificar o caso.

Cesário publicou o apelo ao Ministério Público do Estado do Acre, à Secretaria Estadual De Saúde Do Acre – Sesacre e ao governador Gladson Cameli que tomem providências urgentes. “Não podemos colocar em risco a vida da população por incompetência administrativa”.