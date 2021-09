Governo realiza aula inaugural dos 198 inscritos para o curso de formação da PMAC

O governo do Estado realizou, em solenidade, no auditório da Faculdade Unimeta, nesta quarta-feira, 1° de setembro, aula inaugural dos 198 inscritos para o Curso de Formação de Soldado PM – CFSD/2021 da Polícia Militar do Acre. O chamamento foi publicado em edição extra do Diário Oficial, em março deste ano.

Do total de vagas disponibilizadas, 158 serão preenchidas por candidatos homens e as outras 40 para mulheres. As inscrições para o curso de formação de aluno soldado foram realizadas entre os dias 1º de junho e 15 de julho, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), em Rio Branco. O curso deve ocorrer pelo período de 9 meses.

De acordo com o governo, ao todo serão 2.135 horas extras com 52 disciplinas, dentre elas o policiamento comunitário.

O deputado estadual e sargento da Polícia Militar, Cadmiel Bonfim (PSDB), destacou que o governo deve realizar mais uma convocação nos próximos dias. “Em breve, no mês de outubro, deverá ser dado início a mais um curso de formação da PM. “Não será fácil pelos primeiros 15 dias, será muito difícil”, declarou.

Bonfim pediu aos alunos que não desistam do curso e muito menos reclamem da hierarquia que o curso exige. “Eu espero que ninguém reclame depois, é normal a relação no começo do curso. O militarismo é isso, foram os senhores que escolheram. Mas, saibam que no final a recompensa vem”, declarou

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) lembrou a dificuldade que os alunos devem encontrar nessa nova etapa do processo. “Eu quero que vocês busquem o melhor. A Polícia Militar tem que ser respeitada. Saibam que o governo dará uma estrutura mais moderna ao comando da PM”, ressaltou.

O comandante da PM, coronel Paulo César Gomes, disse que o curso será fundamental para preparar os militares para servir a população do estado. “No curso vamos ter momentos bons e ruins, há eventos como Expoacre, carnaval e outros que são estressantes e cansativos e vocês devem estar preparados”, disse.

Paulo César destacou que, ainda em setembro, o governo deve convocar cerca de 90 novos aprovados do cadastro de reserva da PM. “E até o fim do ano poderemos ter outra convocação, de acordo com as necessidades da corporação”. Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli (Progressistas) relembrou o período que os alunos aguardaram para a tão sonhada convocação. “Eu peço que a partir de agora vocês não desistam nessa nova fase.

O chefe do executivo acreano garantiu que o governo disponibilizou recursos para a banda da Polícia Militar. “Já está disponível R$ 1,5 milhão para a banda, são investimentos do governo”.

Cameli finalizou o discurso prometendo que, ainda este ano, deverá ser realizado novos concursos públicos em sua gestão. Segundo o gestor, a responsabilidade da convocação era dos governos ‘petistas’. “Pergunta eles por que não fizeram? Coube a min fazer a convocação porque há pessoas com vontade de servir o Acre”, argumentou.

O aluno soldado, Silvestre Barbosa, que pediu exoneração da Polícia Militar em Rondônia, disse que este é um momento ímpar em sua vida. “O governador Gladson Cameli está cumprindo sua palavra. Hoje é um momento de gratidão, onde começo mais uma jornada na minha vida”, explicou.