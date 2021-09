Governo oficializa matrícula para curso de formação de quase 200 soldados da PMAC

O economista Anderson de Aguiar Mariano foi nomeado nesta segunda-feira, 30, como diretor do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), que atualmente é presidido pela professora Degmar Kinpara, esposa do ex-reitor da Universidade Federal do Acre, Minoru Kinpara. A nomeação foi publicada na edição desta segunda do Diário Oficial do Estado e conta com a assinatura do governador Gladson Cameli.

Indicado pelo PSDB, Anderson fazia parte do gabinete do deputado estadual Luiz Gonzaga, primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, mas com a ascensão dos Kinpara ao governo, acabou ganhando um cargo de destaque na estrutura do Instituto.

Apesar de está atualmente ligado ao PSDB, nos governos da Frente Popular do Acre, que comandou o Estado por 20 anos, Anderson ocupou o cargo de diretor-técnico do Depasa, com o apoio do então diretor-presidente da autarquia, Edvaldo Magalhães (PCdoB), atualmente deputado estadual e líder da oposição na Aleac.