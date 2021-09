Família localiza e polícia resgata jovem que estava sem dar notícias há quase um ano

Na manhã desta quarta-feira, 1, o deputado Neném Almeida (Podemos) esteve presente no evento realizado pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8) na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em comemoração ao Dia do Educador Físico.

A origem do Dia do Educador Físico foi através do Decreto de Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, o qual regulamentou a função do Profissional de Educação Física e criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. A data comemorativa, por sua vez, surgiu em memória a essa conquista para os profissionais da área, através da Lei nº 11.342, de 18 de agosto de 2006.

No evento, o deputado foi homenageado pelo CREF8 com a entrega de um troféu representando o agradecimento do Conselho Regional por ser o parlamentar que mais incentiva a prática esportiva no Estado do Acre. “Desde muito cedo tive a sorte de me envolver com esporte. Foi nesse meio que tive a oportunidade de encontrar com grandes professores que me ensinaram valores como: o respeito as regras, a importância do trabalho em equipe e a me manter sempre motivado. São ensinamentos que carrego comigo até hoje. Por isso o meu mais sincero agradecimento a todos esses importantes profissionais”, comentou Almeida.