Deputada Vanda Milani libera mais de R$ 7,5 milhões para saúde dos municípios do Acre

Mais de R$ 7,5 milhões em recursos para saúde pública estão nas contas das prefeituras dos municípios do estado do Acre na manhã desta quarta-feira (1). Os recursos são de emendas da deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC) que, segundo levantamento da Associação dos Municípios do Acre, é quem mais destinou investimentos para o fortalecimento do SUS em todo o estado em 2021.

Os recursos que amanheceram nas contas das prefeituras estão sendo pagos fundo a fundo. A deputada priorizou todas as regionais com recursos que fortalecem o combate à covid-19, a estruturação da atenção básica e o custeio de serviços de atenção primária. Desde 2019 que a parlamentar vem priorizando ações estratégicas para melhorar a qualidade da saúde pública no Acre.

“Esses recursos foram priorizados através de muito diálogo com os prefeitos, vereadores e representantes da sociedade de cada município por onde andamos e verificamos pessoalmente as necessidades. Os desafios na saúde pública se agigantaram nesses tempos de pandemia, por isso, disponibilizamos investimentos para atenção básica e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde de todas as regionais”, garantiu a deputada.

A regional do Baixo Acre foi contemplada com R$ 2,4 milhões, desse montante um total de R$ 2 milhões é destinado à saúde da capital através do fundo municipal de saúde de Rio Branco. A regional do Alto Acre tem empenhado R$ 2 milhões. A deputada também priorizou recursos para as regionais do Iaco/Purus, Envira/Tarauacá e Juruá.

O município de Sena Madureira tem em conta R$ 750.000. Manoel Urbano foi contemplado com R$ 350.000. A regional de Envira/Tarauacá tem R$ 750.000 em recursos disponíveis para Tarauacá e Jordão. Para o Juruá foram destinados R$ 1.100.000 através dos fundos municipais. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Thaumaturgo estão com recursos liberados.

Importantes ações estão sendo incrementadas através dos investimentos disponibilizados pela deputada Vanda Milani. A estruturação da rede de serviços de atenção primária do governo do Acre recebeu R$ 500 mil. Outros R$ 970 mil foram liberados para a estruturação de unidades especializada em saúde, serviços destinados as especialidades médicas e não médicas e ainda, na utilização de equipamentos médico-hospitalares para a produção do cuidado em média e alta complexidade.

“Temos contribuído de forma pontual para ajudar o governo e os municípios no enfrentamento da Covid-19, e outras estratégias de fortalecimento do SUS. Esses investimentos foram fundamentais para que hoje tenhamos uma situação controlada da pandemia, um esforço coletivo de todos. Nosso foco é a melhoria da saúde pública levada a quem mais precisa” analisou a deputada.

Vanda Milani destacou que ainda trabalha pela liberação de mais recursos para o custeio de serviços de atenção primária. Em 2020, foram pagos através de emendas impositivas, R$ 3,8 milhões. A deputada destinou este ano, recursos para financiamento do transporte de pacientes no âmbito do SAMU 192. Através de emenda extraorçamentária no valor de R$ 3 milhões vai adquiri ambulâncias para os municípios. Outros R$ 4 milhões estão destinados para apoio as ações de oftalmologia em Rio Branco. A parlamentar defendeu o reforço no planejamento de ações preventivas e assistenciais em oftalmologia direcionadas as comunidades carentes.

“Ao todo já são mais de R$ 15 milhões somente em 2021 destinados à saúde pública do estado do Acre”, concluiu a parlamentar.