Saiba como emitir certificado de vacinação contra a Covid em português, inglês e espanhol

Quem já completou o esquema vacinal contra a Covid-19 (duas doses ou dose única, no caso da Janssen) já pode emitir o certificado de vacinação no Conecte SUS, o aplicativo oficial do Ministério da Saúde.

O aplicativo apresentou instabilidades ao longo dos últimos dias, o que levou a Prefeitura do Rio de Janeiro a adiar para o dia 15 exigência de comprovante de vacina para frequentadores de cinemas e de academias. Na tarde desta terça-feira, tanto o site (https://conectesus.saude.gov.br) quanto o aplicativo para iOS e Android apresentavam funcionamento regular.

No caso do Android, uma atualização do app estava disponível para ser baixada na Play Store e, nos testes feitos pelo G1 na tarde desta terça-feira (31), a nova versão permitiu a emissão do documento.

Além do certificado, o Conecte SUS permite que cada cidadão veja em detalhes os dados da vacinação contra a Covid-19, incluindo lote do imunizante, e informações sobre os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

Abaixo, o G1 explica, em 6 tópicos, o que é o aplicativo, suas principais funcionalidades e como emitir o “Certificado Nacional de Vacinação Covid-19” ou visualizar a carteira de vacinação digital:

O que é o Conecte SUS?

Como usar e fazer o cadastro?

Quem envia os dados sobre doses para o Conecte SUS?

Minha dose não entrou no sistema, o que eu faço?

O que são o certificado de vacinação e a carteira de vacinação?

Como emitir o certificado de vacinação ou a carteira de vacinação?

O certificado pode ser usado em viagens internacionais?

O que é o Conecte SUS?

O Conecte SUS é um aplicativo gratuito do Ministério da Saúde. Ele mostra as informações gerais de cada cidadão, como a carteira de vacinação digital e o certificado nacional de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o histórico de cada pessoa, ele pode ainda reunir os resultados de exames laboratoriais de Covid-19, os medicamentos da “Farmácia Popular”, além de registros de doações de sangue e o acompanhamento da posição na fila de transplantes.

Você também encontra no aplicativo o Cartão Nacional de Saúde (CNS), o documento de identificação do usuário do SUS.

Atualmente, o Conecte SUS apresenta somente os dados da vacinação contra a Covid-19. Dados de outras vacinas aplicadas pelo SUS serão adicionados gradualmente, de acordo com os responsáveis pelo aplicativo.

Como usar e fazer o cadastro?

Você pode baixar o aplicativo gratuitamente no seu smartphone ou pode acessar o Conecte SUS pelo site conectesus.saude.gov.br. Há versões tanto para os sistemas operacionais iOS quanto Android.

Para acessar, é preciso ter uma conta no sistema do governo federal, que pode ser realizada com CPF e um e-mail pelo endereço https://cadastro.acesso.gov.br ou diretamente no aplicativo.

Quem envia os dados sobre doses para o Conecte SUS?

Segundo o Ministério da Saúde, as informações contidas no aplicativo são enviadas por estados e municípios pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). As informações são disponibilizadas em até 72 horas após o envio dos registros para a rede nacional.

Isso vale também para os dados sobre as doses da vacina contra a Covid-19.