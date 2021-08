Print revela que mulher não conseguiu emprego por se negar a fazer sexo com membros do Progressistas

Um levantamento divulgado pela revista apublica.org, nesta quinta-feira, 26, mostra que o norte do país foi a região que mais recebeu cloroquina do Exército e da Marinha em relação à sua população: 519 mil unidades do medicamento foram enviadas à secretaria de saúde estaduais e municipais dos estados da região.

A cloroquina é fortemente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o uso da covid-19, apesar de não possuir comprovação científica no tratamento contra o novo coronavírus e é fortemente desaconselhada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para tais fins.

Segundo dados, um quinto de toda a cloroquina enviada ao norte do Brasil foi enviada ao Acre, colocando o estado no topo dentre os que mais receberam cloroquina em relação à população em todo o país. Em 2018, Jair Bolsonaro foi o candidato à Presidência da República com a maior votação histórica no Acre, com 77,22% dos votos válidos. Rio Branco, reduto do PT, foi o município com o maior percentual de votos dados ao presidente eleito: 82,81%.

Foram mais de 100 mil comprimidos despachados à Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre). O primeiro envio ocorreu em abril, com 8 mil comprimidos, a maior parte, 94 mil unidades, foi enviada em julho, totalizando 102 mil comprimidos.

De acordo com dados, em 2020, o Governo Federal e as Forças Armadas distribuíram 2,8 milhões de comprimidos de cloroquina produzidos pelos laboratórios do Exército e Marinha à população de todos os estados.

A maior parte desses medicamentos, mais de 2,4 milhões, foi distribuída via Ministério da Saúde a secretarias de saúde de estados e municípios. O restante, cerca de 441 mil comprimidos, foi enviado pelas próprias Forças Armadas a hospitais militares, depósitos e postos de saúde ligados ao Exército, Marinha e Aeronáutica.