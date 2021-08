Novo atacadista a ser inaugurado em Rio Branco oferece quase 300 vagas de emprego

O Rio Branco FC tem uma baixa para a sequência do campeonato estadual. O treinador Iraní de Almeida pediu demissão do cargo e deixa o clube faltando uma rodada para o término do primeiro turno do Acreano.

A saída de Iraní, como se diz no futebol, é deixando as portas abertas no Estrelão. O motivo da saída repentina é um problema de saúde que passa sua esposa e o treinador, que é natural do Paraná, prefere abdicar da carreira no momento para ficar ao lado de sua mulher.

A diretoria do Rio Branco entendeu que o assunto familiar é prioridade no momento e liberou o treinador sem maiores problemas. O presidente Neto Alencar deve efetivar o ex-atacante Marcelo Brás, hoje auxiliar de Iraní, no comando do clube que vive sua melhor fase na competição.

O Rio Branco, quarto colocado na tabela de classificação, só precisa de uma vitória contra o Atlético na próxima rodada ou que o Vasco não vença o Humaitá no próximo sábado, 4, para se garantir na próxima fase.