Intenção de consumo aumenta nacionalmente, mas diminui na Região Norte

Militares mais reconhecidos e ainda mais dispostos a salvar vidas e contribuir com a diminuição dos índices de violência no Acre. Foi o que pôde ser visto após a promoção de praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros realizada no fim da tarde desta segunda-feira, 30, no estacionamento do estádio Arena da Floresta.

Ao todo, foram 243 promoções, sendo 148 praças e 53 oficiais da Polícia Militar e 42 oficiais do Corpo de Bombeiros. Convidado, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, destacou o compromisso do governo com a segurança pública.

“Nós sabemos da luta de cada um de vocês, PM e Bombeiro, no dia a dia. Estamos aqui para parabenizá-los e agradecer ao governo pelo compromisso com a melhoria da segurança pública. A Aleac está de portas abertas, digo isso em nome dos 24 deputados estaduais. Afinal, são vocês que lidam com os problemas diários e sabem onde e o que precisa ser melhorado”, afirmou Nicolau.

O governador Gladson Cameli fez questão de exaltar o papel da Assembleia Legislativa nas conquistas alcançadas pelo governo. “Ouçam bem a minha gratidão àquela casa, que tem seus debates e não sou obrigado a ouvir o que eu quero, até porque não sou dono da razão. Eu agradeço todos os dias porque o sucesso do governo está na naquela casa, aproveitando as lei, já que ninguém governa sozinho. Fica aqui o meu agradecimento à todos os deputados estaduais”, disse Gladson.