Funcionário da Fundhacre denuncia descarte irregular de material com risco radioativo

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, afirmou na tarde desta segunda-feira, 30, que não existe a possibilidade de deixar o cargo de secretário da saúde e que tampouco houve algum comunicado por parte do prefeito, Tião Bocalom (Progressistas), anunciando a sua exoneração.

O nome de Frank Lima está envolvido na denúncia que poderá resultar no processo de impeachment do prefeito Tião Bocalom (Progressistas), protocolado pela advogada Joana D’arc Valente Santana.

A denúncia será colocada em pauta para votação nesta terça-feira, 31, na qual os vereadores decidirão sobre a admissibilidade. Se a maioria simples decidir por acatá-la, então é aberto o processo de impeachment.

Ao ac24horas, o secretário Frank Lima afirmou que está respondendo o processo dentro do Fórum adequado e salientou que a acusação de assédio sexual é injusta. Segundo ele, não houve esse pedido para saída do cargo por parte do prefeito.

“Eu estou muito tranquilo e estou respondendo o processo dentro das quatro linhas. Eu nunca aventei essa possibilidade. Eu estou fazendo um trabalho redondo na saúde e a acusação que recebi foi injusta e estou me defendendo no fórum adequado. Não tenho porque pedir afastamento ou as contas. Não houve esse pedido [por parte do prefeito] e nem vai acontecer [sobre saída do cargo]”, salientou.