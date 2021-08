Opositores de Gladson, Petecão e Perpétua são os únicos acreanos entre os mais influentes do Congresso

Da atual bancada composta por oito deputados federais e três senadores, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) e o senador Sérgio Petecão (PSD), opositores do governo Gladson Cameli, foram os únicos do Acre a integrarem a lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A pesquisa foi divulgada na última sexta-feira, 27, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

Segundo o DIAP, os “Cabeças” do Congresso Nacional são aqueles parlamentares, deputados e senadores, que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades do processo legislativo.

Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, destacam-se a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão dessas, e tomada de decisão.

Vice-líder da Oposição na Câmara, Perpétua é a única deputada do Acre que aparece na lista dos 100 parlamentares mais influentes. “É uma honra estar mais uma vez na lista dos 100 Cabeças do Congresso, os mais influentes. Me enche de alegria saber que a nossa luta por um Acre e um Brasil mais justo tem saldo positivo e visibilidade política. Trabalhar com amor naquilo que se acredita, é a certeza de colher bons frutos”, destacou.

O senador Sérgio Petecão (PSD), vice-líder do governo Bolsonaro, agradeceu o nome entre os 100 e salientou que sempre buscou defender os interesses do país e depois do Acre.

“Agradecer de coração aos amigos, aos jornalistas, a todos aqueles que nos parabenizam por o nosso nome está entre os 100 parlamentares mais influentes do congresso. Isso é um trabalho que vem há muitos anos. Quatro anos como deputado federal, oito anos do primeiro mandato de senador e agora estamos no segundo mandato. Tenho procurado fazer o meu trabalho com muita humildade. Primeiramente defendendo os interesses do nosso país e depois do nosso acre. A palavra é gratidão. Vamos continuar esse trabalho maravilhoso”, afirmou.