Ifac da Baixada do Sol começa a vacinar contra Covid-19 nesta terça-feira (31)

O campus Avançado Baixada do Sol, em Rio Branco, também será um dos pontos de vacinação contra a Covid-19 a partir desta terça-feira (31), resultado parte de parceria firmada entre o Instituto Federal do Acre (Ifac) e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A vacinação na unidade do Ifac, que fica localizada na Estradada Transacreana (Antiga Escola da Floresta), acontecerá das 8h às 16h.

A divulgação da ação terá o apoio da Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes), como forma de envolver os alunos para que se vacinem, contribuindo com a campanha de conscientização para que todos sejam vacinados, principalmente quando os campi do Ifac estiverem como pontos da Caravana de Vacinação.

Conforme calendário de Rio Branco, adolescentes com mais de 12 anos, além de adultos e idosos de todas as idades já podem se vacinar contra a Covid-19. Para isso, basta apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacina. Para aqueles que estão no momento de receber a segunda dose (Coronavac, AstraZeneca e Pfizer), é preciso se atentar aos locais disponíveis para vacinação. Para isso, basta acompanhar as informações divulgadas pela Prefeitura de Rio Branco nas redes sociais.

A parceria entre o Ifac e a Sesacre foi firmada em reunião no dia 27 de julho. Durante o encontro, ficou acordado que o Instituto disponibilizaria a infraestrutura de seus campi, nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri e Cruzeiro do Sul, em uma ação conjunta com as secretarias municipais, além de auxiliar em uma ampla campanha de divulgação do calendário das caravanas, com o apoio da Diretoria Sistêmica de Comunicação (Dscom).

Essa parceria ocorre no âmbito da Caravana de Vacinação, cujo objetivo é atualizar a situação vacinal das crianças, adolescentes, adultos e idosos, tanto em relação às vacinas de rotina quanto às campanhas urgentes, principalmente contra a Covid-19.

Para a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, integrar essa campanha é mais uma maneira de contribuir com o bem-estar da comunidade. “Firmamos essa parceria com muita alegria. Receber a Caravana de Vacinação em nossos campi é mais uma forma de auxiliar no combate à Covid-19 e contribuir para a promoção da saúde de nossa comunidade”.