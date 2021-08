Acre dará crédito presumido de ICMS a mercadorias que entrarem por três municípios do Estado

Será creditado segunda-feira, 30 de agosto, nas contas das 22 prefeituras acreanas, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), referente ao 3º decêndio do mês de agosto. São R$17.702.783,44, em valores brutos, a serem rateados entre todos os municípios.

No País, o valor de R$ 2.487.837.524,27 já vem descontado a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 3.109.796.905,34.

No 3º decêndio, a base de cálculo é dos dias 11 a 20 do mês corrente. Esse decêndio, geralmente, representa em torno de 30% do valor esperado para o mês inteiro. De acordo com os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o 3º decêndio de agosto de 2021, comparado com mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 28,76% em termos nominais (valores sem considerar os efeitos da inflação).

O acumulado do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 63,28%. O mês fechou em crescimento de 50,17%, comparado ao mesmo período de 2020, apresenta uma alta, ou seja, corrigido pela inflação do período.

A Confederação Nacional dos Municípios pede que tenham prudência e cuidado com a gestão das prefeituras, principalmente neste momento de instabilidade por conta da Covid-19. A CNM disponibiliza uma plataforma para o acompanhamento das Transferências Constitucionais.