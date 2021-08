A cavalaria chegou para salvar o velho Boca!

Como nos velhos filmes da conquista do oeste nos Estados Unidos, a cavalaria sempre chegava para salvar o forte cercado por selvagens. No caso, a cavalaria é o senador Sérgio Petecão (PSD); o forte é a prefeitura onde o capitão Velho Boca está cercado pelos inimigos vereadores que querem cassá-lo. Os demais integrantes da cavalaria, a senadora Mailza Gomes e o deputado José Bestene, ambos do PP, ainda não deram o ar de suas graças em defesa de velho Boca.

A bem da verdade, Petecão, Mailza e Bestene são os responsáveis direto pela eleição do velho Boca o ano passado. Para isso, enfrentaram o governador Gladson Cameli nas urnas impingindo derrota a candidata à reeleição, prefeita Socorro Neri.

Sem alternativa, Petecão foi para as redes sociais manifestar apoio ao velho Boca de forma tímida e com pólvora molhada atirando de longe: “Força velho Boca, quem manda é o povo”. O povo, ao que parece, anda reclamando muito do velho Boca. Não é a favor de cassação, mas, também, está insatisfeito com a gestão.

Mailza Gomes e José Bestene ainda não entraram em campo. Ao menos com veemência e publicamente. Eles não criaram uma estratégia, tão pouco se reuniram para convencer os edis de que não devem torrar o velho Boca na fogueira. Até porque não há motivo que justifique tal medida drástica. Enquanto isso, os vereadores avançam sobre o velho Boca que não ganha uma parada na Câmara. A cavalaria está dispersa.

“Não quero valer-me da violência das tiranias, mas sim da justiça”. (Sólon, dotou Atenas de leis)

Desgaste para a Câmara

É possível constatar nas redes sociais que o desgaste do prefeito Bocalom é grande, mas o da Câmara de vereadores também. Um colado no outro. Tentar cassar o prefeito poderá transformá-lo em vítima. “O risco que corre o pau, corre o machado”, diziam os antigos.

Não adianta reclamar

Na verdade, Petecão, Mailza, Bestene e todos os vereadores que construíram a candidatura e a eleição do prefeito Tião Bocalom não podem abandoná-lo agora. O angu foi feito têm que comer achando graça para o bem da população. Se Bocalom é diferente e excêntrico, faz parte do tempero.

Márcia vaia falar

Hoje, às 18h, a entrevistada do Boa Conversa, no ac24horas, será Márcia Bittar, pré-candidata ao Senado com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Na disputa pelo Senado, a cobra tá fumando, a jiripoca piando e a porca torcendo o rabo, como diz o Sílvio Martinello.

Foi-se o verão

Setembro chegando e o verão dando os primeiros sinais de que o inverno (chuvas) no Acre será rigoroso. O fenômeno La Niña causa estiagem o sul e chuvas no norte. É o dizem os cientistas.

Confusão à vista

O Jair gosta de uma confusão; o pernambucano não abre uma ruela. O cearense também arrocha até a rosca alisar. Só Deus na causa para nos livrar da tempestade que vem pela frente.

Sem Jesus não dá

“Bem-aventurados os pacificadores porque eles herdarão o Reino dos Céus”, Jesus, em o Sermão da Montanha. A propósito, já imaginou Simão Pedro com um fuzil na mão entupido de balas quando Jesus foi preso no Getsêmani. Inimaginável!!

. Bota o fuzil pra cantar pá pum/ troquei “O Livro” por um fuzil/ bota o fuzil pra cantar pá pum/ a minha Coca-Cola é água quente do cantil…

. Tudo isso é uma lástima!

. O presidente JB teve tudo para ser o líder mais amado do Brasil; ao que parece prefere ser temido a amado.

. Principal fundamente de um certo Maquiavel, O Príncipe!

. Mas, ainda dá tempo!

. Sempre teremos escolhas.

. O ex-presidente Lula também não é flor que se cheire, tem seus demônios.

. O Brasil precisa hoje de um líder que pacifique as relações e tensões sociais, que melhore a vida das pessoas, que seja um verdadeiro democrata.

. Porém, quando as coisas caminham para dar errado é porque vão dar errado.

. Bom dia, general Mourão!

. BOM DIAAAA!!