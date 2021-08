Acre registra um caso de Covid-19 e uma morte em 24 horas

Neste domingo, 29, moradores de uma área de terra localizada no final do bairro Calafate, em Rio Branco, realizaram um protesto contra a imobiliária Ipê, que conseguiu na justiça uma ordem de despejo.

De acordo com a representante do movimento, Dolores Alves, 40 anos, no local residem cerca de 52 famílias. Segundo ela, com a ordem judicial as famílias estão em pânico e buscam uma alternativa do poder público. “Essas famílias não têm onde morar, estamos com uma ordem de despejo. Pedimos ajuda das autoridades”, declarou.

Já o senhor Francisco Pereira Brandão alegou que as famílias moram na área há mais de 5 anos, porém, a empresa contesta.

Dolores finalizou pedindo ajuda do governador Gladson Cameli (Progressistas). “Saiu uma liminar de despejo. A qualquer momento pode chegar com a Polícia Militar. Essa manifestação é para sensibilizar. Por favor governador, todos aqui votamos no senhor, nos ajude”, concluiu.

Veja o vídeo: