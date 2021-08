Resex Chico Mendes é a unidade de conservação mais visitada do Acre

Os parques nacionais do Acre praticamente não receberam visitantes em 2020 por causa da Covid-19 mas somente na Reserva Extrativista Chico Mendes 10.375 turistas passaram por lá entre 2018 e 2019.

A Resex Chico Mendes é uma das sete unidades que se abrem à visitação pública no Acre, junto com o Parque Nacional da Serra do Divisor, Flona (Floresta Nacional) Macauã, Flona de São Francisco, reserva biológica do Rio Acre, Flona Iquiri e Resex Cazumbá-Iracema -e é que mais recebe turistas.

No total, 12.920 pessoas visitaram essas unidades desde o ano de 2000, com algum intervalo no período. Os dados são do ICMbio.

No plano nacional, o ano de 2020 fechou com os parques nacionais recebendo 8,4 milhões de visitas. Após serem fechadas ao público em março de 2020, devido aos protocolos sanitários da crise da Covid-19, as unidades de conservação federais começaram a ser reabertas, de maneira gradual, a partir de junho. A reabertura é condicionada aos decretos locais, conforme o potencial de visitação dos atrativos.

Pela primeira vez, a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, em Santa Catarina, que iniciou o monitoramento em 2020, aparece no ranking. E o verão catarinense, que costuma ser movimentado, impulsionou a APA a encabeçar o primeiro lugar entre as unidades de conservação mais visitadas, com 3,3 milhões de visitas.

Mesmo durante a crise, as unidades mais visitadas mantiveram seus números em alta. O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, é o mais visitado da categoria, com 1,2 milhões de visitas, seguido pelo Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, com 700 mil turistas.

Depois da reabertura dos parques nacionais, em meados de junho, a visitação só cresceu até o final do ano, o que não ocorria em anos anteriores, nos quais havia oscilações no meio do ano.