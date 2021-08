Filme “A Febre” será exibido às margens do Rio Acre pelo Cine Recreio neste sábado

Uma nota divulgada pela prefeitura de Rio Branco divulgando os detalhes do incêndio no Horto Florestal acabou chamando a atenção. Assinada pelo secretário adjunto de meio ambiente, Justino Queiroz, o comunicado afirmava que o fogo teve início na região vizinha, conhecida como Sapolândia. O fogo teria se iniciado com uma queima de entulhos realizada pelos moradores locais.

Porém, a parte que gera controvérsias é o fato do secretário adjunto ter declarado que o incêndio foi controlado porque a equipe da Semeia atuou de imediato para apagar as chamas, sem fazer nenhuma referência ao trabalho dos Bombeiros.

O ac24horas voltou a falar com o Corpo de Bombeiro que reiterou que esteve no local, combatendo as chamas e confirmou a ajuda dos servidores da Semeia.

Talvez pelo esquecimento em relação a ajuda do Corpo de Bombeiros e para evitar qualquer desconforto com a instituição militar, a prefeitura solicitou o cancelamento da nota então divulgada.