Comunidade do Gregório é contemplada com ação de saúde

Nesta sexta-feira (27), o deputado estadual e médico infectologista, Jenilson Leite (PSB), participou da ação de Saúde Itinerante realizada pela Secretaria de Saúde do Acre, na comunidade do Gregório, na zona rural de Tarauacá (BR-364). O atendimento voltado para os moradores da região é fruto de uma emenda do parlamentar no valor de R$ 50 mil reais. A prefeitura de Tarauacá também é parceira da ação.

Com os recursos da emenda do deputado, a comunidade foi contemplada com consultas médicas, vacinação contra à covid-19, exames de ultrassom, testes rápidos para (HIV, sífilis e hepatites), exames laboratoriais, atendimento odontológico, atendimento de enfermagem, serviço social e entrega de medicamentos.

Além de destinar o recurso para o atendimento de saúde aos produtores rurais, Jenilson está colaborando com a realização das consultas. “Agradeço ao Governo do Acre por realizar essa ação de saúde com o recurso que nós destinamos para auxiliar na saúde dos nossos produtores da região do Gregório. Temos buscado priorizar a população rural, pois sabemos das dificuldades que eles enfrentam para ter acesso às políticas públicas. Também agradeço a gestão municipal pela parceria, quem ganha com isso é a nossa população”, destaca Jenilson.

Na comunidade do Gregório, a Sesacre completa a XVII edição do Saúde Itinerante, “Em plena pandemia estamos na décima sétima edição do saúde itinerante especializado. É uma preocupação do governador juntamente com a Dra. Paula Mariano, secretária de saúde, que nós possamos realizar essas ações para as pessoas que moram mais distantes. E hoje estamos no Gregório, para atender a solicitação do deputado Dr. Jenilson, que destinou o recurso. Também somos gratos a Prefeitura de Tarauacá pelo auxílio”.

O Pastor Humberto, morador da comunidade, disse estar muito feliz com a realização do atendimento de saúde. “Estou muito feliz com o que está acontecendo nessa ação de saúde. Por isso, queremos parabenizar essa equipe, ao Dr. Jenilson, porque temos visto o seu esforço para auxiliar esse lugar. Moro aqui há oito anos e conheço a necessidade dos moradores. E vendo esse atendimento de qualidade, só temos a agradecer. As dificuldades aqui são muitas, às vezes , vamos a cidade atrás de uma consulta e temos que passar dois dias lá para conseguir atendimento”, disse.

O vice-prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape, agradeceu ao Governo do Estado pela parceria com a Prefeitura do município. “Estamos fazendo esse atendimento por meio dessa parceria com o Estado. Parabenizo o governador e digo que ele está no caminho certo pelo trabalho que vem fazendo. Também agradeço ao Dr. Jenilson pela destinação do recurso e ainda vir consultar os moradores”, afirma o gestor.

Aderlândio França, secretário municipal de saúde, destacou que além dos moradores da comunidade do Gregório, a Prefeitura forneceu transporte para os moradores das comunidades do Tauary, Maracanã e dos rios da região para que possam participar da ação. “Estamos fazendo esse atendimento, com a destinação de uma emenda do Dr. Jenilson, somos gratos a ele e ao Governo do Estado pela execução. Uma ação conjunta que o grande beneficiado é a população. Porque juntos e de mãos dadas, estamos fazendo com que as pessoas não precisem ir à cidade e o poder público vem até as pessoas”.